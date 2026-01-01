Delfino spiaggiato sul litorale Nord, interviene la Guardia costiera

TERMOLI. Un delfino è stato trovato spiaggiato questa mattina sul lungomare Nord di Termoli, all’altezza del Grattacielo. La segnalazione è arrivata da Giuseppe Listorto, che ha notato l’animale immobile sulla battigia e ha immediatamente allertato le autorità. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Capitaneria di Porto, che ha delimitato l’area per impedire l’avvicinamento dei passanti e garantire la sicurezza delle operazioni. La carcassa, già in evidente stato di deterioramento, è stata messa in sicurezza in attesa degli accertamenti sanitari. Informata l’Asrem, che ora dovrà procedere con le verifiche di competenza per stabilire le cause della morte e attivare il protocollo previsto in questi casi.

Il ritrovamento ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini, incuriositi e allo stesso tempo colpiti dalla scena. Non è raro che lungo la costa molisana vengano rinvenuti cetacei in difficoltà o già senza vita, spesso a causa di malattie, collisioni con imbarcazioni o ingestione di materiali plastici. Saranno comunque gli esami veterinari a chiarire l’origine del decesso. Nel frattempo, l’area resta sotto controllo fino alla rimozione ufficiale dell’animale. Un episodio che riaccende l’attenzione sullo stato di salute del nostro mare e sulla necessità di monitorare con continuità ciò che accade lungo il litorale.

EB