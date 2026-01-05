Disoccupato 35enne trovato sulla Trignina con 7mila euro, armi e droga

TRIGNINA. 35enne fermato sulla Trignina, droga, denaro contante e armi sequestrate.

Nel pieno dei controlli straordinari predisposti dai Carabinieri per il periodo delle festività, la Compagnia di Agnone ha intercettato sulla Fondo Valle Trignina un’autovettura ritenuta sospetta, condotta da un 35enne incensurato residente in un comune dell’area. L’atteggiamento dell’uomo e i primi riscontri hanno subito evidenziato uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, verosimilmente cannabinoidi, con potenziali rischi per la sicurezza stradale e per gli altri automobilisti in transito. Da qui la decisione dei militari di procedere con una perquisizione veicolare, durante la quale sono stati rinvenuti un barattolo con residui di resina e 800 euro in contanti, ritenuti compatibili con recenti cessioni di droga. Gli accertamenti sono quindi proseguiti presso l’abitazione del conducente, dove i Carabinieri hanno trovato altri 6.000 euro in contanti, circa 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, oltre a una katana e a una munizione per arma da fuoco comune. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Isernia per detenzione illecita di stupefacenti, porto abusivo di armi e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

EB