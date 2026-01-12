Disposta l’autopsia sulla salma della 69enne investita a Chieti

ROTELLO–CHIEUTI-CHIETI. Le comunità di Rotello e Chieuti sono sconvolte dalla morte di Anna Colonna, 69 anni, travolta da un’auto mentre attraversava via dei Vestini, proprio davanti all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Una strada che utenti e residenti indicano da anni come una delle più pericolose della città, un’arteria dove velocità elevate, attraversamenti difficili e assenza di adeguati dispositivi di sicurezza hanno generato segnalazioni rimaste troppo spesso senza risposte.

Anna, originaria di Chieuti ma residente da tempo a Rotello, stava raggiungendo il figlio 48enne ricoverato per un intervento oncologico. Aveva preso una stanza in un b&b vicino all’ospedale per stargli accanto ogni giorno, per non lasciarlo solo in un momento drammatico. Mercoledì sera, però, una Renault Kadjar guidata da un 46enne di Chieti Scalo – ora indagato per omicidio stradale – l’ha falciata. I sanitari del 118 hanno tentato il possibile, ma Anna è morta meno di 24 ore dopo in rianimazione.

Oggi verrà eseguita l’autopsia, mentre la famiglia ha deciso che i funerali si terranno a Chieuti, il suo paese natale. Dopo la cremazione, l’urna sarà riportata a Rotello e custodita in casa, accanto al marito, in un gesto di intimità e continuità familiare che restituisce almeno un frammento di pace a un dolore immenso.

