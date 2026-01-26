Divampate fiamme in un’abitazione a Campomarino

CAMPOMARINO. Incendio in un’abitazione al piano terra: intervento dei Vigili del Fuoco di Termoli, proprietario illeso

Alle 11.20 di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta a Campomarino per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione al piano terra. La squadra, giunta sul posto con un’autopompaserbatoio e un modulo antincendio, ha operato indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie e utilizzando un naspo ad alta pressione per domare le fiamme che avevano già interessato buona parte dei locali. Il proprietario dell’appartamento è riuscito ad abbandonare immediatamente l’abitazione, venendo poi assistito dal personale del 118 presente in posto: le sue condizioni sono apparse da subito non gravi. L’area è stata interdetta in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul luogo dell’intervento anche la Polizia locale e il sindaco di Campomarino, a coordinamento delle operazioni e per la verifica degli effetti sull’immobile.