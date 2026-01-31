Due immigrati irregolari espulsi dalla Polizia

CAMPOBASSO. Rimpatri a Campobasso: due tunisini irregolari espulsi in 48 ore dopo condanne e violazioni ripetute

In due giorni consecutivi la Polizia di Stato della Questura di Campobasso ha eseguito altrettanti rimpatri nei confronti di cittadini tunisini irregolari, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la pubblica sicurezza. Il primo intervento è stato portato a termine mercoledì 28 gennaio: l’uomo, con precedenti per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre che per furto, aveva già subito la revoca del permesso di soggiorno e un provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Campobasso. Dopo la convalida dell’Autorità Giudiziaria, gli agenti lo hanno accompagnato alla frontiera aerea di Fiumicino, dove è stato imbarcato su un volo diretto in Tunisia. Nella giornata precedente, un secondo giovane tunisino — anch’egli privo di permesso di soggiorno, appena uscito dal carcere dopo una condanna definitiva per furto e già inottemperante a un precedente ordine di allontanamento — è stato trattenuto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza) per l’identificazione e le procedure di espulsione. L’azione coordinata tra Questura e Prefettura di Campobasso conferma la linea di rigore adottata sul territorio provinciale nei confronti degli stranieri irregolari con precedenti penali, con interventi rapidi e mirati per garantire sicurezza e rispetto delle norme.

EB