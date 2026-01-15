Evade dai domiciliari, crea scompiglio e aggredisce un uomo: arrestato ventenne abruzzese

CAMPODIPIETRA. Una notte di violenza ha scosso il paese di Campodipietra, alle porte di Campobasso, dove un ventenne originario di Avezzano, già ai domiciliari nel comune molisano, è evaso dalla propria abitazione trasformando il centro in un teatro di paura.

Poco dopo le 22 il giovane ha raggiunto la piazza, colpendo auto in sosta e prendendo a calci la porta di un’abitazione in cui si trovavano alcuni minorenni. La situazione è precipitata quando un 42enne del posto, sceso in strada per capire l’origine del trambusto, è stato aggredito con una serie di colpi che lo hanno lasciato gravemente ferito. Né l’arrivo dei Carabinieri né quello della Polizia ha fermato il ventenne, che ha continuato a inveire anche contro militari e agenti prima di essere immobilizzato.

L’uomo aggredito è stato trasferito d’urgenza al Cardarelli di Campobasso, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo ogni passaggio della vicenda per definire dinamica, responsabilità e eventuali falle nel regime di detenzione domiciliare.

EB