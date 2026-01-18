Finisce col mezzo agricolo nella scarpata, muore 55enne

CAROVILLI–MIRANDA. Ennesimo dramma nel mondo agricolo in Molise. Tragedia del lavoro nelle campagne al confine tra Carovilli e Miranda, in provincia di Isernia, nella contrada San Leo, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto all’interno della sua proprietà.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, il cinquantenne stava manovrando un mezzo agricolo quando qualcosa, ancora da chiarire, è andato storto. Il mezzo si è improvvisamente sbilanciato, ribaltandosi e finendo nella scarpata sottostante per diversi metri. La caduta è stata violenta e non ha lasciato scampo all’uomo, che è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto per capire cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo.

EB