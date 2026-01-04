Frontale sulla Tangenziale, conducenti all’ospedale

TERMOLI. Scontro frontale sulla Tangenziale di Termoli in direzione Campobasso nel tardo pomeriggio, quando una delle due auto coinvolte avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta finendo contromano e centrando in pieno il veicolo che sopraggiungeva.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi: entrambi i conducenti sono stati stabilizzati sul posto e trasferiti al Pronto Soccorso di Termoli per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118 di Termoli, i Carabinieri della Compagnia di Termoli per i rilievi e la gestione della viabilità, e un’ambulanza con i volontari della Misericordia, impegnati nelle operazioni di assistenza.

La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine, mentre il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale.

EB