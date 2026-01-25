Furgone rubato e ritrovato, s’indaga anche su altri furti di veicoli commerciali compiuti in zona

TERMOLI-CAMPOMARINO. Giunge anche la nota ufficiale sul recupero del furgone rubato a Termoli, ma l’aspetto che più interessa, al di là del dato di cronaca di cui avevamo dato già notizia, è l’indagine allargata al furto di altri veicoli commerciali nel basso Molise.

Un furgone appena rubato in una via centrale di Termoli è stato recuperato in tempi record dai Carabinieri della stazione di Campomarino, dopo un inseguimento ad alta velocità lungo la statale 16. Il mezzo, appartenente a una ditta che rifornisce distributori automatici, era stato sottratto giovedì sera intorno alle 19: il dipendente, accortosi del furto, ha subito chiamato il 112 fornendo targa e descrizione del veicolo.

La centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Termoli ha attivato immediatamente il piano di ricerche, allertando le pattuglie in circuito e predisponendo posti di controllo sulle principali vie di fuga. La pattuglia di Campomarino, inserita nel dispositivo, ha individuato il furgone all’altezza del distributore Tamoil sulla statale 16, dando il via a un inseguimento in direzione sud.

Il conducente, ignorando più volte l’alt, ha tentato la fuga fino a quando, vistosi raggiunto, ha frenato bruscamente sul lato opposto della carreggiata, abbandonando il mezzo e dileguandosi a piedi nelle campagne circostanti. Nonostante le ricerche immediate, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

All’interno del veicolo i militari hanno rinvenuto un dispositivo “jammer” e arnesi da scasso, poi sequestrati. Il furgone e il suo carico sono stati restituiti al legittimo proprietario. Le indagini proseguono per identificare il responsabile, che potrebbe aver agito con modalità compatibili con i furti mirati a mezzi commerciali registrati negli ultimi mesi nel basso Molise.

EB