TERMOLI. Furto in condominio nei pressi del parco comunale: ladri usano una ringhiera come “scala” e fuggono su un Suv bianco. E’ questa la denuncia che viene fatta sui social, nel gruppo Afdm, a Termoli.

Un furto insolito e particolarmente audace avvenuto ieri sera in un condominio situato nei pressi del parco comunale. Secondo quanto ricostruito dai residenti, i ladri sarebbero riusciti a raggiungere il balcone del primo piano utilizzando una ringhiera lunga circa tre metri, identica a quella mostrata nella foto diffusa dagli stessi condomini. Un dettaglio che apre un ulteriore fronte investigativo: la ringhiera, infatti, non appartiene allo stabile e potrebbe essere stata prelevata da un altro luogo della zona, forse da un’abitazione o da un cantiere non distante. Per questo motivo gli inquilini chiedono alla cittadinanza di riconoscere il modello o la provenienza della struttura metallica, così da individuare il punto esatto in cui è stata sottratta e verificare l’eventuale presenza di telecamere utili alle indagini.

Dopo il colpo, i malviventi si sarebbero allontanati rapidamente a bordo di un Suv bianco, verosimilmente con targa prova, dettaglio che potrebbe indicare un mezzo non intestato o utilizzato per rendere più difficile la tracciabilità. L’episodio ha creato forte preoccupazione tra i residenti della zona, già allarmati da movimenti sospetti registrati nelle ultime settimane.

Chiunque riconosca la ringhiera o abbia notato movimenti anomali nella serata di ieri è invitato a segnalarlo alle autorità competenti. Anche un dettaglio minimo potrebbe rivelarsi decisivo per risalire alla provenienza della struttura e, di conseguenza, alla fuga dei ladri.

EB