I “soliti” ladri a caccia di cibo e di spiccioli: ancora furti al centro sociale di via Cina e al bocciodromo

TERMOLI. Centri sociali in copertina, in attesa che venga inaugurato quello a Difesa Grande, la cronaca ci conduce in via Cina.

Ladri ciclici, sempre gli stessi schemi: il centro sociale di via Cina e l’attiguo bocciodromo tornano a essere bersagli dei soliti ladruncoli in cerca di spiccioli, bevande, alimenti, qualsiasi cosa possa trasformarsi in un guadagno rapido.

Stavolta hanno forzato gli accessi, rovistato nelle dispense del centro sociale e portato via generi alimentari e bibite; al bocciodromo, invece, hanno trovato e sottratto un telefonino lasciato per dimenticanza da uno dei soci. La scoperta è avvenuta ieri mattina, all’apertura delle strutture, quando i responsabili hanno trovato porte danneggiate e locali messi a soqquadro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Termoli, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze per cercare di individuare gli autori di un fenomeno che, ormai, si ripresenta con una periodicità preoccupante e che alimenta il senso di vulnerabilità di un’area frequentata quotidianamente da anziani, volontari e associazioni.

Emanuele Bracone