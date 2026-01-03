Il parcheggio del San Timoteo torna nel mirino dei ladri

TERMOLI. Il parcheggio dell’ospedale San Timoteo di Termoli torna al centro delle cronache per furti d’auto, un problema che continua a tormentare medici, pazienti e visitatori. Ieri, 2 gennaio, un medico ha scoperto che la propria vettura era sparita al termine del turno, un episodio che ha subito acceso nuovamente l’allarme sulla sicurezza della struttura.

Non è la prima volta che l’area esterna dell’ospedale viene presa di mira. Negli ultimi anni, diversi episodi simili hanno generato frustrazione e preoccupazione tra chi ogni giorno frequenta il nosocomio.

Le richieste di maggiore tutela si fanno sempre più pressanti, molti propongono l’installazione di telecamere e sistemi di sorveglianza per monitorare l’area e scoraggiare i malintenzionati. Per la comunità locale, garantire la sicurezza del parcheggio non è solo una questione di protezione dei mezzi, ma anche di tranquillità e rispetto per chi lavora o si reca in ospedale.