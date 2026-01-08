giovedì 8 Gennaio 2026
Incidente a Larino: tre mezzi coinvolti e due feriti

LARINO. Incidente nel primo pomeriggio in contrada Bosco, nel territorio di Larino, dove tre mezzi sono rimasti coinvolti in un violento impatto lungo la provinciale.

Almeno due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Larino per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme ai sanitari della Croce San Gerardo di Larino che hanno prestato le prime cure ai coinvolti.

La dinamica è in fase di ricostruzione.

