Incidente nella galleria Lama Bianca a Campobasso

CAMPOBASSO. Oggi alle 10:50 circa, i Vigili del Fuoco di Campobasso sono intervenuti per un incidente stradale nella galleria “Lama Bianca” sulla S.S.87, che ha coinvolto tre veicoli causando sei feriti lievi.

Le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi hanno richiesto la temporanea chiusura della strada, con traffico devia sulla SP53 Tappino. Sul posto erano presenti Polizia Locale, ANAS e Servizio Territoriale 118.

Il traffico è stato ripristinato al termine degli interventi. Anas invita gli automobilisti a guidare con prudenza, evitando distrazioni, alcol e droga, e segnala l’app “VAI” per aggiornamenti in tempo reale.