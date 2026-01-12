Incidente vicino al Sinarca: quattro vetture coinvolte e due feriti trasportati al San Timoteo

TERMOLI. Due le persone rimaste ferite in modo più serio nel sinistro che stamani ha visto coinvolti quattro veicoli, sul fondovalle Sinarca, nella strada che collega Termoli a Petacciato.

Due le ambulanze del 118 impegnate nei soccorsi, coi volontari della Misericordia di Termli, con una paziente trasportata in ospedale per un trauma facciale e un trauma al bacino, mentre l’altra ambulanza di Termoli è stata attivata per un secondo ferito coinvolto nello scontro. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e assistito le operazioni di soccorso e i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica e regolare la viabilità, rimasta bloccata per consentire l’intervento dei soccorritori.

Ennesimo incidente che ha provocato rallentamenti e preoccupazione tra gli automobilisti in transito, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulla ricostruzione completa dell’accaduto.

