Investita davanti all’ospedale a Chieti: muore 69enne molisana

CHIETI-CAMPOBASSO. Si trovava a Chieti per stare accanto al figlio, ricoverato presso l’ospedale Santissima Annunziata, ma il destino le è stato fatale: una donna di 69 anni è deceduta giovedì sera, a circa 24 ore dall’investimento subito da un’auto.

L’incidente è avvenuto in via dei Vestini: la donna, originaria del Molise, stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Renault Kadjar guidata da un uomo di Chieti, diretto verso lo scalo cittadino.

Le condizioni della 69enne sono apparse subito critiche. È stata soccorsa rapidamente e trasportata d’urgenza in Rianimazione, ma purtroppo non ha mai ripreso conoscenza ed è morta in serata.

La Procura di Chieti ha avviato un’inchiesta per omicidio stradale. Il conducente è indagato e il veicolo è stato sequestrato.

AZ