La solita berlina nera e i ladri in giro: tre abitazioni prese di mira a Larino

LARINO. Almeno tre abitazioni prese di mira dai ladri nella zona periferica della città, in un arco temporale ristretto che ha riacceso la preoccupazione dei residenti. Il modus operandi, secondo le prime ricostruzioni, è sempre lo stesso: una berlina nera avvistata più volte nei pressi delle case violate, con a bordo una banda che si muove con rapidità e precisione.

In uno dei colpi, il più grave, i malviventi sono riusciti a trafugare argento e preziosi nonostante la presenza dei proprietari all’interno dell’abitazione. Un’azione audace, che ha lasciato sgomenti gli stessi residenti e che conferma l’elevato livello di spregiudicatezza del gruppo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Larino insieme ai militari della locale stazione, avviando immediatamente i rilievi e raccogliendo testimonianze utili a ricostruire gli spostamenti della berlina sospetta.

EB