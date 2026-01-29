Lancia pietre e danneggia una decina di vetture in via Udine: donna fermata e portata in Commissariato

TERMOLI. Tensione altissima nella serata di oggi in via Udine, dove una donna – descritta dai residenti come in evidente stato di alterazione – ha percorso a piedi l’intera strada lanciando pietre contro le auto parcheggiate. Un’azione improvvisa e violenta che ha devastato oltre dieci veicoli.

La scena si è consumata in pochi minuti: rumori secchi, vetri in frantumi, carrozzerie sfondate. I residenti, increduli e spaventati, hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine. La Polizia è arrivata rapidamente, bloccando la donna e caricandola sull’auto di servizio. È stata fermata e portata via per accertamenti, mentre gli agenti hanno iniziato la ricognizione dei danni lungo tutta la via.

Sul posto si sono radunate diverse famiglie, molte delle quali colpite direttamente. Rabbia, esasperazione e un senso di impotenza davanti a un gesto inspiegabile che ha trasformato una strada residenziale in un corridoio di auto distrutte. Ora si attende la quantificazione ufficiale dei danni e la ricostruzione completa della dinamica da parte della Polizia.

Un episodio che riapre il tema della sicurezza nelle vie residenziali e della tutela dei cittadini, soprattutto in zone densamente abitate come questa.

Emanuele Bracone