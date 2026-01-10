L’ultimo saluto a Sara e Antonella

PIETRACATELLA. C’è dolore nei volti della gente di Pietracatella. Il silenzio è stato rotto solo dalle lacrime di chi non è riuscito a trattenere il pianto.

La camera ardente di Sara e Antonella si è aperta venerdì 9 gennaio nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Familiari, amici, vicini e i compagni di classe di Sara hanno raggiunto la chiesa per rendere omaggio alle due vittime. Una bara bianca ha accolto la ragazza, una marrone la madre. Molti hanno deposto fiori, lasciato messaggi e sostato davanti ai feretri in raccoglimento.

Il flusso di persone è rimasto costante per tutta la giornata. Volti segnati dal dolore, mani tremanti e occhi bassi hanno raccontato un lutto che ha coinvolto l’intera comunità. La camera ardente ha permesso a ciascuno di esprimere la propria vicinanza alla famiglia, testimoniando il cordoglio del paese e dei compagni di scuola di Sara.

Nella mattinata di sabato 10 gennaio, la camera ardente ha preceduto l’inizio dei funerali. La bara bianca di Sara ha aperto il corteo, seguita dalla bara marrone di Antonella. Centinaia di cittadini hanno accompagnato madre e figlia. Il silenzio e la partecipazione hanno segnato le prime ore dei funerali, mentre Pietracatella si è stretta attorno alla famiglia nel dolore per due vite spezzate troppo presto.

AZ