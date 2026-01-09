Lutto cittadino a Pietracatella: domani i funerali di Sara e Antonella

PIETRACATELLA. Domani, sabato 10 gennaio 2026, la comunità di Pietracatella darà l’ultimo saluto a Sara Di Vita, 15 anni, e alla madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, tragicamente scomparse nelle scorse settimane.

Per la giornata delle esequie, il sindaco Antonio Tomassone ha proclamato lutto cittadino: bandiere a mezz’asta, chiusura degli uffici comunali dalle 10:00 alle 12:00 e sospensione di ogni manifestazione pubblica festosa.

La camera ardente sarà venerdì 9 gennaio, dalle 18:00 alle 20:30, presso il Santuario Diocesano della Madonna di Costantinopoli. I funerali si terranno il giorno successivo nella stessa chiesa. La cittadinanza è invitata a partecipare in silenzio e raccoglimento, in segno di vicinanza alla famiglia.

Davanti alla scuola che frequentava Sara, è stato affisso un manifesto con una scritta commovente: “L’amore sopporterà tutto, l’amore andrà oltre la morte, l’amore non teme niente”, un messaggio che riflette il dolore e l’affetto dell’intera comunità.

Un’intera città si prepara a stringersi attorno ai familiari. Sara e Antonella lasciano un vuoto immenso in paese, e domani Pietracatella si ferma per ricordarle.