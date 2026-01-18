Non trovano da rubare e allora i ladri si fanno una spaghettata e prima di andare via un caffè

MONTENERO DI BISACCIA. Nel silenzio delle contrade, dove la notte sembra ancora un bene comune e le case isolate vivono di fiducia più che di allarmi, l’ennesimo furto mancato si è trasformato in una scena grottesca a Montenero di Bisaccia: i ladri, entrati con l’idea di arraffare qualcosa, hanno trovato il nulla e, invece di andarsene, hanno deciso di cucinare.

Una spaghettata vera, non un pasto improvvisato: pentola sul fuoco, dispensa aperta, condimento scelto con calma, piatti lasciati sul tavolo come se fossero ospiti abituali. E per chiudere, un caffè preparato con la moka dei proprietari, quasi un brindisi alla loro impunità. Un gesto che non è solo sfacciataggine, ma la fotografia precisa di un territorio lasciato troppo spesso a se stesso, dove l’isolamento diventa vulnerabilità e la criminalità minuta si permette perfino il lusso dell’ironia.

La ricostruzione dei Carabinieri parla di un ingresso semplice, una finestra forzata senza troppa tecnica, un passaggio rapido nelle stanze e la constatazione che non c’era nulla di valore da portare via. Da qui la decisione di trasformare il colpo fallito in una cena.

