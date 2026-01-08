Pensilina dell’autobus presa di mira dai vandali

TERMOLI. Ancora un episodio di vandalismo ai danni degli arredi pubblici. Due sere fa sei balordi hanno preso di mira la pensilina dell’autobus di viale Santa Maria degli Angeli, quella collocata nei pressi della scuola media dell’istituto Achille Pace. Nel corso dell’azione il pannello laterale della struttura è stato spaccato a calci, causando danni evidenti e rendendo necessario un intervento di ripristino.

La pensilina, utilizzata quotidianamente da studenti, famiglie e pendolari, è stata danneggiata nel corso della notte, confermando ancora una volta come i beni pubblici continuino a essere bersaglio di atti gratuiti che ricadono sull’intera comunità. Un gesto che non ha prodotto altro se non degrado e disagi per chi ogni giorno usufruisce del servizio di trasporto pubblico.

Nella mattinata di oggi la struttura è stata riparata e resa nuovamente fruibile. Resta però l’amarezza per l’ennesimo episodio, che riporta l’attenzione sulla necessità di maggiore attenzione e controllo nelle ore serali e notturne.

AZ