Più controlli dei Carabinieri: la presenza sul territorio per aumentare livelli di prevenzione e deterrenza

TERMOLI. Maggiore presenza dei Carabinieri sul territorio della compagnia di Termoli e soprattutto lungo la costa, è questo l’impulso dato nelle ultime settimane, come presidio di sicurezza.
Un obiettivo di prevenzione e deterrenza, che certo, non può da solo risolvere i problemi derivanti dalle incursioni per i furti, d’auto e nelle abitazioni, ma non soltanto.
Un coordinamento che coinvolge i militari delle varie stazioni, creando pattuglie aggiuntive serali, soprattutto, che si aggiungono alle gazzelle della radiomobile.
Scelta che paga nell’ordine della fiducia che i cittadini possono nutrire rispetto al fatto di vedere i militari dell’Arma in modo più diffuso sul territorio.
Uno stimolo anche alla collaborazione della stessa cittadinanza, che dinanzi alla vicinanza delle forze dell’ordine potrebbe o dovrebbe essere più incline anche a segnalare gli episodi sospetti.
E’ indubbio che c’è bisogno di rafforzare la percezione di una fascia costiera troppo spesso bersaglio dei malviventi, come gli episodi di cronaca di cui rendiamo notizia dimostrano.
Da qui l’esigenza di ‘mostrare’ la capacità di vigilare in modo capillare strade, vie, quartieri periferici, zone sensibili.
Emanuele Bracone