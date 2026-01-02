Raffiche di vento in basso Molise: numerosi interventi dei Vigili del fuoco

TERMOLI. Le forti raffiche di vento che hanno interessato il Basso Molise nelle ultime ore hanno richiesto un’intensa attività operativa da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, impegnato con le squadre dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano.

Il personale del distaccamento di Termoli è intervenuto in diverse zone per la rimozione di rami e alberi pericolanti finiti sulla sede stradale, garantendo la messa in sicurezza delle aree interessate e ripristinando le condizioni di sicurezza per la circolazione.

Parallelamente, gli operatori del distaccamento di Santa Croce di Magliano sono stati chiamati a intervenire per la messa in sicurezza di ulteriori alberi pericolanti e per eliminare il rischio di caduta di una finestra situata al quarto piano di un edificio, resa instabile dalle forti raffiche.

Intorno alle 16:45, un’ulteriore squadra è stata inviata nel territorio del Comune di Montelongo, dove una copertura in lamiera si era staccata da un fabbricato, rendendo necessario un intervento immediato per la rimozione e la messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni, svolte senza sosta, hanno permesso di fronteggiare rapidamente le criticità generate dal maltempo, evitando ulteriori rischi per la popolazione e per la viabilità.

EB