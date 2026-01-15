Resta schiacciato tra la portiera del camion e un albero: autista finisce al Pronto soccorso

MONTENERO DI BISACCIA. Un autista classe ’72, originario di Napoli, è rimasto ferito ieri mattina dopo essere stato schiacciato tra la portiera del proprio camion e un albero durante una manovra di emergenza.

L’uomo, accortosi che l’autocarro non era frenato, ha tentato di risalire rapidamente a bordo per bloccarlo, ma nel movimento è rimasto intrappolato nello sportello, riportando un politrauma con fratture costali dovute allo schiacciamento del torace.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di legge, mentre il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, dove è stato preso in carico dal personale sanitario.

EB