Rintracciato l’autore del rogo di auto in via Perrotta: nel mirino del 50enne c’era una donna

TERMOLI. Auto in fiamme in via Perrotta, svolta nelle indagini.

Svolta nelle indagini sull’incendio delle quattro auto avvenuto all’alba del 29 dicembre a Termoli.

Tre vetture erano state incendiate volontariamente, mentre una quarta era stata coinvolta dal propagarsi delle fiamme. Dopo giorni di accertamenti serrati, i Carabinieri della Stazione di Termoli – sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Larino – hanno individuato il presunto responsabile: un cinquantenne incensurato della provincia di Foggia.

Gli investigatori hanno ricostruito con precisione il contesto in cui è maturato il gesto. Le auto prese di mira appartenevano a una coppia residente in città. Le verifiche sulla loro sfera privata hanno fatto emergere un quadro preoccupante: la donna, da tempo, era vittima di comportamenti persecutori e minacce pesanti da parte dell’uomo oggi indagato. Episodi mai denunciati per timore di ritorsioni, ma che avevano già superato la soglia dell’allarme, tanto che l’uomo l’aveva più volte pedinata fin sotto casa.

L’attivazione immediata della procedura del codice rosso ha permesso agli inquirenti di raccogliere in tempi rapidissimi tutti gli elementi necessari. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino ha così disposto nei confronti del sospettato un divieto di avvicinamento rafforzato dall’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito senza indugi dai Carabinieri termolesi.

La ricostruzione investigativa esclude quindi piste alternative e riconduce l’incendio a un gesto isolato, maturato in un contesto di persecuzione personale. Una conclusione che restituisce tranquillità alla comunità termolese, scossa da un episodio che aveva generato forte preoccupazione nelle ore successive al rogo.

EB