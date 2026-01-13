Ritrovato ordigno della Seconda guerra mondiale nelle campagne di Petacciato

PETACCIATO. Un piccolo ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale è stato ritrovato nelle campagne di Petacciato, in Contrada Marozza, alla periferia del paese, all’interno di un deposito agricolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Protezione Civile e gli artificieri, che hanno attivato il protocollo di intervento previsto dalla Prefettura. Ieri mattina l’ordigno è stato prelevato e messo in sicurezza, quindi rimosso senza che siano stati registrati problemi per la popolazione.

Al momento la situazione è tornata alla normalità e non risultano pericoli per la zona circostante.