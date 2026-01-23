Rubano un furgone, ladro inseguito e veicolo recuperato dai Carabinieri sulla statale 16

TERMOLI. Una brutta serata che si è trasformata in una lezione di efficienza e collaborazione istituzionale. Intorno alle 19, in viale d’Italia, a Termoli, il furgone di lavoro di un dipendente della ditta Sogeda è stato rubato mentre il proprietario era impegnato nelle normali attività della giornata. Un furto rapido, fulmineo, che avrebbe potuto trasformarsi in un danno pesante per una famiglia e per un’azienda del territorio.

Immediatamente allertati i Carabinieri di Termoli, che si sono attivati senza perdere un minuto. Mentre in caserma si stava formalizzando la denuncia, è arrivata la notizia che i Carabinieri di Campomarino, impegnati in un inseguimento sulla Statale 16 direzione sud, hanno individuato il mezzo e stavano tentando di bloccarlo. Una manovra rapida, coordinata, che ha portato al recupero del furgone integro, senza alcun danno.

Il ladro, nella fuga precipitosa, ha abbandonato sul veicolo uno zaino con gli attrezzi del “mestiere” e un dispositivo utilizzato per forzare le portiere. Tutto il materiale è ora nelle mani dei Carabinieri di Campomarino, che stanno proseguendo gli accertamenti per risalire all’autore del furto, probabilmente diretto verso il Foggiano.

Dai malcapitati un plauso sincero ai Carabinieri di Termoli e Campomarino per la tempestività, la professionalità e la capacità di chiudere un caso in meno di mezz’ora, restituendo serenità a una famiglia e un mezzo di lavoro a chi ne ha bisogno ogni giorno.

Emanuele Bracone