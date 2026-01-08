Sabato 10 gennaio l’ultimo saluto a Sara e Antonella, proclamato il lutto cittadino

PIETRCATELLA. Pietracatella si prepara a un giorno di profondo dolore. Sabato 10 gennaio, nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, il paese darà l’ultimo saluto a Sara, 15 anni, e a sua madre Antonella, 50 anni, vittime della tragedia che ha sconvolto la comunità. Per l’occasione, il sindaco Antonio Tomassone ha proclamato il lutto cittadino, un gesto che segna la vicinanza di tutto il paese alle famiglie colpite.

La famiglia Di Vita è stata travolta da un dramma improvviso: entrambe sono morte nei giorni successivi al Natale, dopo aver manifestato sintomi riconducibili a una presunta intossicazione alimentare. Il padre e marito, Gianni Di Vita, ricoverato per condizioni gravi, è stato dimesso ieri, mentre la sorella maggiore di Sara, pur sotto osservazione, non ha riportato sintomi significativi. Le autorità sanitarie e investigative continuano a verificare le cause, analizzando gli alimenti e il percorso sanitario seguito dalla famiglia.

Per garantire la sicurezza durante i funerali, il Comune e la Prefettura di Campobasso hanno predisposto un servizio di ordine pubblico e controlli sulla viabilità. La comunità si prepara a un momento di raccoglimento silenzioso, pronto a trasformare il dolore in vicinanza e sostegno.

Sabato mattina, Pietracatella accompagnerà Sara e Antonella nel loro ultimo viaggio, mentre rimangono aperte molte domande su quanto accaduto. In questo giorno di lutto, il paese si stringe attorno a chi resta, unendo dolore, memoria e solidarietà in un abbraccio collettivo.