Scontro con più veicoli tra Termoli e Petacciato

TERMOLI. Un lunedì già problematico sul versante della viabilità. Non bastasse la chiusura all’alba dell’ingresso da Sud del casello dell’A14, all’incrocio per Petacciato, sul fondovalle Sinarca, è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto diverse autovetture, almeno quattro.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli ed è stato chiesto l’intervento del 118 Molise.
Inevitabili i disagi alla viabilità, in un orario cruciale per chi si stava spostando per raggiungere il posto di lavoro, con la necessità di percorrere un tragitto alternativo.
EB