Scontro tra due auto a Rotello, ferito uno dei conducenti

ROTELLO. Incidente intorno alle 13.45, ieri, lungo la SP 148, in agro di Rotello, subito dopo la galleria, in un tratto già noto per la sua scarsa visibilità e per l’intensità del traffico agricolo.

L’impatto ha coinvolto due autovetture in transito in direzione opposta. Uno dei conducenti è rimasto ferito in modo lieve, ma si è comunque reso necessario il trasferimento in ospedale.

Sul posto sono intervenuti il Radiomobile e la Stazione Carabinieri di Rotello, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, mentre il 118 ha provveduto a stabilizzare il ferito e a trasportarlo al San Timoteo di Termoli per accertamenti.

La circolazione ha subito rallentamenti per il tempo necessario alla messa in sicurezza dell’area.

EB