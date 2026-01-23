Scontro tra due veicoli tra Guglionesi e Montecilfone

BASSO MOLISE. Nella tarda mattinata di ieri la SP168 è tornata teatro di un nuovo incidente stradale nel tratto compreso tra Guglionesi e Montecilfone.

Due le auto coinvolte e due le persone rimaste ferite, entrambe trasportate al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Termoli per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme al 118 Molise con automedica e ai volontari della Misericordia di Termoli a bordo dell’ambulanza. Le cause del sinistro sono in fase di ricostruzione.

EB