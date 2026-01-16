Scontro tra vettura e ape car tra Larino e Bifernina

LARINO. Paura ma nessun ferito nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada Provinciale che collega Larino alla Fondovalle del Biferno, in contrada Monte Arcano, dove intorno alle 18 un’ape car e una berlina sono rimaste coinvolte in un violento impatto che ha interrotto per alcuni minuti la quiete della zona rurale.

L’urto, avvenuto mentre la berlina procedeva lungo l’arteria principale, ha provocato danni ai mezzi ma fortunatamente non ha causato conseguenze fisiche per i conducenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Larino, supportati dal Nucleo Radiomobile, che hanno eseguito i rilievi di rito e avviato la ricostruzione puntuale della dinamica per chiarire responsabilità e modalità del sinistro.

Durante le operazioni il traffico ha subito rallentamenti contenuti, con la circolazione tornata regolare nel giro di breve, evitando ulteriori disagi agli automobilisti diretti verso la Fondovalle del Biferno.

EB