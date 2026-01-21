Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ad Apricena

APRICENA. Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è stato registrato oggi, 21 gennaio 2026 alle 16:46:02 (ora italiana), nella zona di Apricena, con epicentro localizzato 1 km a sud‑ovest del centro abitato e una profondità di 16 km.

La magnitudo preliminare automatica, stimata a 3.1, è stata successivamente rivista a ML 3.0 dagli analisti. L’area interessata rientra nel settore settentrionale della provincia di Foggia, tra Apricena, Poggio Imperiale, Lesina e San Severo, un quadrante che negli ultimi mesi ha mostrato una micro‑sismicità costante ma generalmente di bassa energia.

Secondo la tabella dei comuni entro 20 km, Apricena è il centro più vicino all’epicentro (1 km), seguito da Poggio Imperiale (8 km), San Severo (11 km), Lesina (12 km) e San Nicandro Garganico (13 km). L’evento rientra nella fascia di scosse avvertibili dalla popolazione, soprattutto nei piani alti e nelle zone più prossime all’epicentro, ma non si segnalano al momento danni.

EB