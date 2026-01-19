Sequestro da oltre un milione di euro ad autolinea, 200 dipendenti senza contribuzione Inps

CAMPOBASSO. Campobasso, sequestro da oltre un milione a società del trasporto extraurbano: 200 lavoratori coinvolti nella mancata contribuzione Inps.

Un sequestro preventivo da oltre un milione di euro colpisce una società del trasporto pubblico extraurbano della provincia di Campobasso e il suo rappresentante legale, al termine di una complessa indagine economico‑finanziaria coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza. L’inchiesta ha accertato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute mensilmente dalle buste paga di circa 200 dipendenti: somme regolarmente dichiarate al fisco ma mai riversate all’INPS, con un danno diretto al bilancio dell’ente e un impatto potenzialmente devastante sui futuri trattamenti pensionistici dei lavoratori, ignari della mancata contribuzione.

Il Gip del Tribunale di Campobasso, valutata l’entità delle somme e la natura fungibile del denaro, ha ritenuto concreto il rischio di dispersione delle risorse, anche in considerazione della piena operatività dell’azienda, disponendo così il congelamento di beni e disponibilità per un valore equivalente. Nel dettaglio, sono stati sequestrati 157.626 euro in contanti, 56 immobili — tra fabbricati e terreni — ubicati nel territorio provinciale per un valore complessivo di 490.290 euro, e 3.835 azioni per ulteriori 383.500 euro. L’operazione si inserisce nella strategia della Procura volta a colpire non solo i presunti autori dei reati economici, ma anche i patrimoni che ne costituiscono il profitto, in un’ottica di deterrenza e di recupero alla collettività di quanto sottratto illecitamente, grazie al contributo specialistico della Guardia di Finanza.

EB