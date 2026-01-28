Sinergia dell’Arma nel basso Molise, recuperata un’auto rubata a Portocannone

LARINO. Presenza sul territorio, coordinamento reale tra reparti e una conoscenza capillare delle vie di fuga del Basso Molise hanno permesso ai Carabinieri di Larino e Termoli di chiudere in poche decine di minuti il cerchio attorno a un ladro d’auto fuggito da Portocannone nella notte tra martedì e mercoledì. La segnalazione del furto, arrivata alla centrale operativa della compagnia di Termoli, ha attivato immediatamente la rete dei reparti contermini: la nota di ricerca è partita verso gli equipaggi in strada e, in parallelo, è stata condivisa con la Compagnia di Larino, che ha predisposto un dispositivo congiunto capace di saturare gli assi viari tra costa e interno.

L’autovettura rubata è stata intercettata lungo la Provinciale 80 da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo di Larino, che ha intimato l’alt e avviato l’inseguimento mantenendo il contatto radio costante con le altre pattuglie in avvicinamento. Il conducente, nel tentativo di seminare i militari, ha messo in atto manovre estremamente pericolose prima di abbandonare il mezzo in un terreno agricolo nel territorio di Guglionesi e fuggire a piedi nel buio delle campagne. Il veicolo è stato recuperato e sarà sottoposto agli accertamenti tecnici utili all’identificazione del responsabile, per poi essere restituito al proprietario.

L’operazione, significativa nel contrasto ai reati predatori che incidono sulla sicurezza percepita delle comunità locali, conferma l’efficacia dell’attività preventiva del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso e, soprattutto, la sinergia operativa tra Larino e Termoli, capace di trasformare la conoscenza del territorio in un vantaggio concreto nella tutela della legalità.