Spaccio, violenza e permesso scaduto: arrestato 30enne

CAMPOBASSO. Il 12 gennaio scorso, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Campobasso hanno arrestato un cittadino straniero accusato di spaccio di droga nel centro storico della città.

Le indagini sono nate dalle segnalazioni di alcuni residenti della zona, che avevano notato movimenti sospetti. Grazie a mirati servizi di osservazione, la polizia ha individuato un’abitazione nella “città vecchia” frequentata, soprattutto nel pomeriggio e in serata, da giovani già noti come consumatori di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa ha permesso di documentare diversi episodi di cessione di droga da parte dell’uomo.

Nella mattina del 12 gennaio, gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione, sorprendendo un 30enne di nazionalità nigeriana in possesso di circa 22 grammi di eroina suddivisa in dosi pronte per la vendita, circa 1.000 euro in contanti riconducibili all’attività di spaccio, oltre a bilancini, cellophane, sostanze da taglio e macchine per il sottovuoto.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l’uomo, residente in un’altra provincia, era titolare di un permesso di soggiorno scaduto da poche settimane. Nei giorni precedenti, il Tribunale di Brindisi aveva emesso un ordine di carcerazione a suo carico per una condanna a 5 anni di reclusione relativa a maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata.

Al momento dell’arresto, all’indagato è stato notificato anche il divieto di ritorno a Campobasso, misura preventiva disposta nel mese di agosto 2025 dal Questore in seguito a una lite tra connazionali avvenuta in centro durante l’estate. In quell’occasione, l’uomo non era stato rintracciato per la notifica del provvedimento.

Terminate le formalità di rito, il cittadino straniero è stato tradotto presso la casa circondariale di Campobasso.

AZ