Strada ghiacciata, autobus rischia di uscire di strada: «La prossima volta potrebbe non andare bene»

CASTELLINO DEL BIFERNO. Una situazione di estrema gravità viene segnalata lungo la strada comunale che da Castellino del Biferno conduce alla Bifernina, dove ieri mattina si è sfiorata la tragedia.

Intorno alle ore 4:20, un pullman della Sati, adibito al trasporto degli operai “Fiat” e partito da Montagano, ha rischiato di uscire di strada a causa della presenza di ghiaccio sulla carreggiata. Sul tratto interessato non risultava effettuato alcun trattamento di salatura, né erano presenti interventi di messa in sicurezza, esponendo i passeggeri a un pericolo immediato.

A bordo del mezzo si sono vissuti momenti di forte tensione e paura. Solo grazie alla prontezza e alla professionalità dell’autista è stato possibile evitare conseguenze drammatiche. “È stato solo il sangue freddo del conducente a impedire che accadesse il peggio”, riferiscono i passeggeri.

Gli operai chiedono ora un intervento urgente da parte delle autorità competenti, a partire dal Comune di Castellino del Biferno e dai soggetti responsabili della manutenzione stradale. “È inaccettabile che una strada già delicata venga lasciata senza le più elementari misure di prevenzione”, denunciano, sottolineando la totale assenza di sale, controlli e presìdi nelle ore notturne e all’alba.

La segnalazione viene resa pubblica affinché non venga sottovalutata. “Qui non si parla di semplici disagi, ma di sicurezza pubblica: la prossima volta potrebbe non andare bene”, concludono gli operai di Stellantis.

