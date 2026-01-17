Tentato furto alla Marina di Montenero di Bisaccia: arrestato un 41enne

MONTENERO DI BISACCIA. Tentato furto alla Marina: 41enne arrestato nella notte.

Un uomo di 41 anni, residente a San Salvo, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso all’interno di una villetta nella zona della Marina di Montenero di Bisaccia.

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti da movimenti anomali attorno all’abitazione. I militari, intervenuti rapidamente, hanno trovato il soggetto all’interno dell’immobile con arnesi da scasso. L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto e trasferito presso la casa circondariale di Larino, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’udienza di convalida è fissata per dopodomani, lunedì 19 gennaio, davanti al Gip del Tribunale di Larino, dottoressa Tiziana Di Nino.

Le contestazioni mosse nei suoi confronti riguardano il tentato furto reiterato e il possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate: due capi d’accusa sui quali la Procura sta sviluppando ulteriori approfondimenti, anche alla luce di possibili collegamenti con altri episodi avvenuti nella stessa area nelle ultime settimane. A difendere l’uomo è l’avvocato Emanuele Ciuffi, del Foro di Vasto. Le indagini sono ancora in corso e non esistono accertamenti definitivi su eventuali collegamenti con altri furti nella zona. L’arresto ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nell’area costiera di Montenero di Bisaccia, dove negli ultimi mesi i residenti hanno segnalato movimenti sospetti e intrusioni in abitazioni stagionali. Le indagini proseguono per verificare eventuali connessioni tra i diversi episodi e delineare un quadro completo della situazione.

EB