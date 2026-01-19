Tentato furto nella villetta, convalidato l’arresto del 41enne: il Gip applica l’obbligo di dimora

MONTENERO DI BISACCIA. È stato convalidato l’arresto del 41enne residente a San Salvo, fermato nella notte tra venerdì e sabato dai Carabinieri all’interno di una villetta nella zona di Costa Verde, alla Marina di Montenero di Bisaccia. L’uomo era stato sorpreso all’interno dell’abitazione con arnesi da scasso, dopo che alcuni vicini avevano segnalato movimenti sospetti attorno all’immobile.

I militari, intervenuti tempestivamente, avevano proceduto all’arresto in flagranza e al trasferimento dell’uomo presso la casa circondariale di Larino, dove è rimasto in attesa dell’udienza di convalida.

Questa mattina, lunedì 19 gennaio, davanti al Gip del Tribunale di Larino, Tiziana Di Nino, l’arresto è stato convalidato. Il pubblico ministero ha richiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari in relazione ai reati contestati: tentato furto reiterato e possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Emanuele Ciuffi del Foro di Vasto, si è opposta alla richiesta della Procura, illustrando le proprie doglianze e la versione dei fatti fornita dall’indagato. Il Gip ha accolto le argomentazioni difensive, disponendo una misura meno afflittiva rispetto al carcere.

All’uomo è stato quindi imposto l’obbligo di dimora nel comune di San Salvo, con conseguente immediata scarcerazione. Restano in corso gli approfondimenti investigativi della Procura, anche per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti nella stessa area nelle ultime settimane.

F. C.