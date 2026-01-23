Truffa del falso maresciallo: arrestato 39enne

ISERNIA. Il personale della Squadra Mobile di Isernia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 39 anni, gravemente indiziato di truffa ai danni di una donna di 77 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo viaggiava a bordo di un’auto risultata, dai primi accertamenti, intestata a una società di noleggio fuori regione. L’atteggiamento sospetto e guardingo del conducente ha immediatamente attirato l’attenzione della polizia, che ha deciso di pedinarlo lungo le strade della provincia.

Il 39enne si è infine fermato in una via di un paese limitrofo per entrare in un appartamento a pianterreno, dove gli agenti lo hanno atteso all’uscita. Al momento del fermo, gli investigatori hanno recuperato circa 120 grammi di oro e 600 euro in contanti, restituiti immediatamente alla vittima.

Le indagini hanno chiarito che la donna era stata contattata telefonicamente da un complice del truffatore, spacciatosi per Maresciallo dei Carabinieri. Il falso militare l’aveva informata del presunto coinvolgimento del figlio in un furto avvenuto poche ore prima, intimandole di consegnare oro e denaro per “scagionarlo” dalle accuse.

Alla luce di quanto accertato, l’uomo è stato arrestato e deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di truffa aggravata.

AZ