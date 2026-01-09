Un 19enne investito in monopattino da microcar

TERMOLI. Incidente alla rotonda tra via Corsica e viale Marinai d’Italia: 19enne in monopattino urtato da una microcar senza targa, sul posto 118 Molise e Carabinieri.

Incidente nel tardo pomeriggio nei pressi della rotonda tra via Corsica e viale Marinai d’Italia, a Termoli, dove una microcar priva di targa ha urtato un monopattino elettrico mentre entrambi i mezzi stavano impegnando l’incrocio. Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida del monopattino, un ragazzo di 19 anni, di nazionalità extracomunitaria, che dopo l’impatto è finito a terra riportando contusioni ma, fortunatamente, senza conseguenze gravi. Immediato l’intervento del 118 Molise con l’equipaggio dei volontari della Misericordia di Termoli, che hanno stabilizzato il giovane e lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Termoli, che hanno effettuato i rilievi e avviato le verifiche sulla dinamica e sulla posizione del veicolo coinvolto, risultato privo di targa. Traffico rallentato per circa mezz’ora, poi la situazione è tornata alla normalità.

EB