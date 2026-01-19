Uomo trovato morto a Serracapriola tra statale 16 e linea ferroviaria

CHIIEUTI. Un uomo è stato trovato senza vita all’alba lungo la Statale 16, nel tratto compreso tra Serracapriola e San Severo, in un punto già noto per la sua pericolosità e per la vicinanza alla linea ferroviaria. Il corpo giaceva all’altezza del km 615, nel territorio comunale di Serracapriola, a pochi metri dai binari. A individuarlo è stato l’autista di un autobus di linea in transito, che ha immediatamente allertato il 118 intorno alle 7 di questa mattina, lunedì 19 gennaio. All’arrivo dei sanitari, però, non c’era più nulla da fare: l’uomo era già deceduto.

Secondo le prime informazioni fornite da Anas, il corpo presenterebbe segni compatibili con l’investimento da parte di un mezzo o con l’impatto con un carico sporgente. Una dinamica ancora tutta da chiarire, affidata ai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi e per ricostruire le ultime ore di vita della vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota.

Per consentire le operazioni investigative e il ripristino delle condizioni di sicurezza, la corsia in direzione San Severo è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazioni lungo la viabilità secondaria e segnalazioni predisposte in loco. La circolazione potrebbe subire rallentamenti per diverse ore, mentre proseguono gli accertamenti per capire se l’uomo sia stato travolto da un veicolo in transito, da un mezzo pesante o se l’incidente sia avvenuto in un momento precedente al ritrovamento.

EB