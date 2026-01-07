Videosorveglianza utile per sventare furti d’auto in piazza a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nella notte del 3 gennaio tre individui hanno tentato di rubare un’auto in piazza. Il colpo è fallito grazie al sistema di videosorveglianza comunale, che ha ripreso ogni movimento con estrema chiarezza. Le immagini diffuse pubblicamente sono state oscurate per tutela della privacy, ma quelle consegnate alle forze dell’ordine risultano perfettamente nitide.

La qualità delle registrazioni non lascia margini di fuga: i responsabili sono stati immortalati in modo inequivocabile e le prove sono già nelle mani della polizia. Il Comune di San Martino in Pensilis ribadisce che la rete di telecamere attiva sul territorio rappresenta uno strumento decisivo per la sicurezza urbana e continuerà a essere potenziata.

EB