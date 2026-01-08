Al liceo artistico “Benito Jacovitti” va in scena il teatro che unisce parola, corpo e immaginazione

TERMOLI. Oggi, giovedì 8 gennaio, il Liceo Artistico “Benito Jacovitti” di Termoli apre le porte alla creatività con un evento dedicato al Teatro e alla Scenografia, nell’ambito del progetto “Scuola aperta”. Un percorso artistico e formativo che ha coinvolto studentesse e studenti dell’istituto in un laboratorio dove parola, movimento, immaginazione e costruzione scenica si fondono in un’unica esperienza espressiva.

Il lavoro prende liberamente ispirazione dal romanzo Frankenstein, il moderno Prometeo di Mary Shelley, non come semplice riproposizione della celebre storia, ma come esplorazione dei suoi personaggi e dei grandi temi universali: crescita, conoscenza, diversità, emarginazione, solitudine, amore, ambizione e ricerca di sé. Temi che parlano con forza anche – e soprattutto – agli adolescenti di oggi.

Guidati da Laura Margherita Di Marco, docente di teatro, e da Nicola Macolino, regista e scenografo, gli studenti dei corsi di Arti Figurative e Architettura e Ambiente hanno lavorato in modo integrato: dalla costruzione delle scene all’uso del corpo e della voce, dalla progettazione visiva alla riflessione critica. Il teatro è diventato così un vero luogo di incontro tra competenze diverse, capace di valorizzare talenti, stimolare la collaborazione e trasformare la creatività condivisa in un’autentica esperienza di crescita.

Un’iniziativa che onora pienamente lo spirito del Liceo Artistico intitolato a Benito Jacovitti, il grande fumettista termolese creatore di Cocco Bill e del mitico Diariovitt: un nome che continua a rappresentare fantasia, irriverenza e libertà creativa.

Il progetto è stato coordinato dai tutor Laura Margherita Di Marco e Nicola Macolino, con il supporto dei tutor interni Maria Carmen Macchiagodena e Marianna Giordano, e con il contributo di numerosi studenti dei corsi di teatro e scenografia.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla dirigente scolastica Maria Maddalena Chimisso, al Dsga Domenico Pellicane, al personale scolastico e all’azienda Vittorio Zeoli per il sostegno all’iniziativa.

Domani, dunque, il “Jacovitti” non sarà soltanto una scuola, ma un palcoscenico di idee, emozioni e visioni, dove l’arte torna a essere esperienza viva. Andranno in scena due rappresentazioni: la prima alle 17.00 e la seconda alle 18.30. Gli eventi saranno a numero chiuso.

Michele Trombetta