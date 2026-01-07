Artur Nura racconta i comuni arbëreshë del Molise

BASSO MOLISE. Il 10 e 11 gennaio 2026, il giornalista Artur Nura guiderà un percorso televisivo tra i borghi arbëreshë del Molise, alla scoperta delle tradizioni linguistiche e culturali di questa storica comunità. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Abc News Albania e promossa dalla Rivista Kamastra insieme agli Sportelli Linguistici Arbëreshë, con il sostegno della Regione Molise e il coordinamento della dott.ssa Maria Tirabasso, responsabile del settore minoranze linguistiche.

Il programma, dal titolo Të Gjitha Rrugët të Çojn në Romë (“Tutte le strade portano a Roma”), offrirà uno sguardo approfondito sulle connessioni culturali tra Italia e Albania, mettendo in luce il patrimonio arbëresh attraverso interviste a operatori linguistici, amministratori locali e cittadini impegnati nella valorizzazione della lingua e delle tradizioni.

Il calendario delle tappe prevede:

Sabato 10 gennaio Ururi: 9:00–11:00 Campomarino: 12:00–14:00 Portocannone: 16:00–18:00

Domenica 11 gennaio Montecilfone: 10:30–12:30



Al centro del viaggio ci saranno anche le operatrici degli Sportelli Linguistici Arbëreshë: Filomena Occhionero Manes, Maria Giovanna Rocci, Maria Antonietta Mancini, Emiliana Pelilli, Maria De Rosa, Rossella De Rosa, Angela Carafa, Taulant Rolando Kaja e Maria Rosaria D’Angelo. Il progetto beneficia inoltre del contributo del dott. Gioacchino Desiderio, esperto di cultura arbëreshe.

Con questo reportage, Artur Nura, giornalista trilingue con una lunga esperienza nei media internazionali e approfondita conoscenza delle dinamiche dell’Europa sud-orientale, porta in primo piano le storie e le voci di una comunità che continua a essere un ponte culturale tra due mondi.

