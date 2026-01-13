“Aule Sconfinate”: studenti dell’Alberghiero contro i cambiamenti climatici

TERMOLI. Ha preso nuovamente il via il progetto “Aule Sconfinate” presso l’Ipseoa Federico di Svevia di Termoli, promosso dall’associazione Ambiente Basso Molise, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle tematiche ambientali e allo sviluppo sostenibile.

Durante la giornata di studio del 12 gennaio scorso, uno dei temi principali affrontati è stato quello dei cambiamenti climatici e delle possibili conseguenze sull’intero ciclo dei prodotti alimentari, dalla produzione al consumo. L’argomento ha suscitato grande interesse tra gli studenti della classe 2Aq, indirizzo Accoglienza Turistica, che hanno partecipato attivamente con domande, riflessioni e approfondimenti.

Gli studenti hanno inoltre analizzato le buone pratiche quotidiane che ciascuno di noi può adottare per ridurre l’impatto sull’ambiente, confrontandosi su soluzioni concrete e sostenibili. Dall’incontro sono nati mini spot video, ideati e realizzati dai ragazzi, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui rischi legati ai cambiamenti climatici. La ricorrente conclusione dei ragazzi è stata chiara: “Non c’è tempo da perdere e, per cominciare, bastano anche piccoli gesti quotidiani da parte di ciascuno di noi.”

In un momento storico caratterizzato da forti cambiamenti climatici, formare e informare le nuove generazioni diventa fondamentale per creare consapevolezza e promuovere comportamenti responsabili. Tutti possiamo contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico, evitando di restare spettatori passivi. In questo senso, iniziative come quelle dell’Ipseoa Federico di Svevia sono perfettamente in linea con i principi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che incoraggia le scuole a promuovere progetti educativi concreti volti a trasformare gli studenti in cittadini attivi e consapevoli.

Un ringraziamento particolare va alla dirigente scolastica, professoressa Luana Occhionero, sempre attenta e sensibile ai progetti di educazione ambientale, e alla coordinatrice del progetto, professoressa Alessandra Cafiero, per l’impegno nel guidare gli studenti in queste esperienze formative e stimolanti.

AZ