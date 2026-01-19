Blue Monday 2026: il mito del lunedì più “triste” dell’anno

TERMOLI. Ogni gennaio, puntuale come il freddo che entra dalle finestre nonostante i doppi vetri, arriva lui: il famigerato Blue Monday. Lo chiamano “il giorno più triste dell’anno”, ma a ben vedere sembra più una trovata di marketing che una reale congiura cosmica contro il nostro buonumore. Eppure, ammettiamolo, un po’ ci piace crederci. Ci offre una scusa elegante per quella malinconia che ci prende dopo le feste, quando il pandoro è finito, le lucine sono tornate in scatola e l’entusiasmo dei buoni propositi ha già iniziato a perdere colpi. In fondo, il Blue Monday è il nostro modo collettivo di dire: “Oggi va così. E va bene lo stesso”.

Se ascoltiamo i racconti popolari, oggi dovremmo svegliarci con un senso di sconforto epico, quasi teatrale. Ma la verità è che la maggior parte di noi ha semplicemente un lunedì come tanti: un po’ di sonno arretrato, qualche impegno da incastrare, la voglia di un caffè in più. E allora perché non riderci su? Perché non trasformare il “giorno più triste” in un piccolo rito di leggerezza?

Proviamo a ribaltare la prospettiva. Se oggi è “il giorno più triste”, significa che da domani si può solo migliorare. È quasi liberatorio. Un punto di ripartenza, un invito a prenderci meno sul serio. Magari oggi ci concediamo un dolcetto senza sensi di colpa, una pausa più lunga, un messaggio gentile a qualcuno che non sentiamo da un po’. Piccoli gesti che smentiscono la fama di questo lunedì e lo trasformano in un’occasione per volersi un po’ più bene.

Il Blue Monday è un’etichetta, niente più. La tristezza vera non segue il calendario, e il buonumore spesso arriva quando meno ce lo aspettiamo. Quindi, se proprio dobbiamo dargli un senso, facciamolo diventare il giorno in cui ci ricordiamo che la leggerezza è una scelta possibile. E allora buon Blue Monday a tutti: che sia blu come il cielo terso, non come l’umore.

Alberta Zulli