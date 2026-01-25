Camminata sotto la pioggia per la ricerca nel “Memorial David”

TERMOLI. Nemmeno la pioggia ha fermato la partecipazione sentita e numerosa all’evento “Camminiamo insieme per la ricerca – Memorial David”, in ricordo di David Tirolese, scomparso a soli 44 anni il 23 gennaio del 2019. Un evento tenutosi questa mattina a Termoli. Amici, famiglie, cittadini di ogni età si sono ritrovati alle 10 davanti alla sede dell’agenzia viaggi Miramed Travel, promotrice dell’iniziativa, per dare vita a una camminata non competitiva all’insegna della solidarietà.

L’appuntamento ha chiuso una settimana intensa di iniziative dedicate alla sensibilizzazione sul tema della ricerca oncologica, con particolare attenzione al tumore al pancreas. Il ricavato delle iscrizioni, pari a 10 euro per partecipante, sarà devoluto interamente all’Associazione Nastro Viola, da anni impegnata nella lotta contro questa malattia subdola e spesso diagnosticata in fase avanzata.

Il nastro viola, simbolo della manifestazione, ha accompagnato i partecipanti lungo il percorso, diventando emblema di un impegno condiviso: quello di sostenere la ricerca e dare voce a chi combatte ogni giorno. Il Memorial David ha unito il ricordo alla speranza, trasformando una semplice camminata in un gesto concreto di comunità.

Termoli si conferma ancora una volta città sensibile e partecipe, capace di mobilitarsi anche sotto la pioggia per cause che contano. “Solo insieme si può provare a sconfiggere il cancro”: questo il messaggio che ha attraversato le strade e i cuori dei partecipanti.

Luisangela Quici