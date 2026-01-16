Campomarino, tradizione e comunità: parte il nuovo corso gratuito di uncinetto a Palazzo Norante

CAMPOMARINO. Campomarino rafforza il proprio investimento nella cultura come spazio di crescita collettiva e trasmissione dei saperi. All’interno del programma formativo promosso dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali prende avvio il nuovo corso gratuito di uncinetto, ospitato nelle sale di Palazzo Norante e pensato come laboratorio creativo e, soprattutto, come luogo di valorizzazione delle tradizioni locali.

Gli organizzatori spiegano che l’obiettivo è «riscoprire tecniche artigianali antiche e trasformarle in occasioni di incontro, dialogo e socialità». Gli appuntamenti si terranno ogni mercoledì pomeriggio e il venerdì, giornata dedicata in particolare ai più piccoli, con l’intento di favorire una partecipazione intergenerazionale capace di unire manualità, memoria e creatività.

Il corso si affianca a quello di arte e pittura, già molto frequentato da adulti e bambini, confermando la crescente richiesta di spazi culturali accessibili e continuativi. «La risposta della comunità dimostra quanto ci sia bisogno di luoghi in cui esprimersi e condividere esperienze», sottolineano dall’Istituzione, che negli ultimi mesi ha ampliato l’offerta formativa con iniziative pensate per coinvolgere fasce diverse della popolazione.

Queste attività non rappresentano soltanto percorsi di apprendimento, ma strumenti di coesione e appartenenza. Attraverso la pratica artigianale e artistica, Campomarino consolida un modello culturale radicato nel territorio, capace di unire tradizione e partecipazione attiva. Un modello che, grazie a iniziative come il nuovo corso di uncinetto, continua a rafforzare il ruolo della cultura come motore di comunità e di crescita condivisa.

EB